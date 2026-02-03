Nfz-Reifenvermarkter Zafco macht ehemaligen Nexen- und Hankook-Manager zum Direktor

Zafco aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat den langjährigen Reifenindustriemanager Hee-Se Ahn zum unabhängigen Direktor seines Verwaltungsrates ernannt. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, gelte die Ernennung zum 1. Januar. Ahn blickt auf über 35 Jahren Branchenerfahrung zurück und arbeitete zuletzt als Executive Vice President bei Nexen Tire; zuvor trug er bei Hankook Verantwortung, so auch in der Region Europa. Zafco ist in Europa mit seinen Marken Zeetex und Otani präsent, wobei die letztgenannte als Nfz-Reifenmarke auch hierzulande Präsenz zeigt, vermarktet durch Zafco Europe mit Sitz in Göttingen.