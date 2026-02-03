https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Hee-Se-Ahn-uebernimmt-einen-Sitz-im-Zafco-Verwaltungsrat.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-03 08:28:472026-02-02 12:32:47Nfz-Reifenvermarkter Zafco macht ehemaligen Nexen- und Hankook-Manager zum Direktor
Nfz-Reifenvermarkter Zafco macht ehemaligen Nexen- und Hankook-Manager zum Direktor
Zafco aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat den langjährigen Reifenindustriemanager Hee-Se Ahn zum unabhängigen Direktor seines Verwaltungsrates ernannt. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, gelte die Ernennung zum 1. Januar. Ahn blickt auf über 35 Jahren Branchenerfahrung zurück und arbeitete zuletzt als Executive Vice President bei Nexen Tire; zuvor trug er bei Hankook Verantwortung, so auch in der Region Europa. Zafco ist in Europa mit seinen Marken Zeetex und Otani präsent, wobei die letztgenannte als Nfz-Reifenmarke auch hierzulande Präsenz zeigt, vermarktet durch Zafco Europe mit Sitz in Göttingen.
