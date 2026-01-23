Schlusstermin in Sachen der Göring-Runderneuerungsinsolvenz

Nach der Insolvenz der Reifen Göring GmbH & Co. KG (Meschede), neigt sich das seit 2017 beim Amtsgericht Arnsberg laufende Verfahren in Sachen des Reifenrunderneuerers augenscheinlich seinem Ende entgegen. Zumal für den 17. Februar eine abschließende Gläubigerversammlung anberaumt wurde, nachdem das Gericht der Schlussverteilung zugestimmt hat. Gemäß Anzeige des Insolvenzverwalters betragen die Forderungen der Insolvenzgläubiger knapp 559.000 Euro, während dieser Summe rund 452.000 Euro zur Verteilung an sie zur Verfügung stehen sollen. Dies entspräche einer Quote von immerhin fast 81 Prozent.