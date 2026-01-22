Werkstattausrüster IMAK geht mit neuer Eigenmarke Werkstattmacher an den Start

Der Werkstattausrüster IMAK – im Markt als IMAK – die Werkstattmacher bekannt – kündigt eine strategische Weiterentwicklung seines Sortimentes an. Wie es dazu aus Leonberg bei Stuttgart heißt, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, will man ab März erstmals Werkstattprodukte unter der neuen Eigenmarke Werkstattmacher auf den Markt bringen. „IMAK positioniert sich damit klar als ganzheitlicher Partner der Werkstattausrüstungsbranche und unterstreicht sein Premiumversprechen ‚alles aus einer Hand‘“, heißt es dazu vonseiten des Anbieters, der damit weiterhin auf „hochwertige Produkte, kombiniert mit umfassenden Serviceleistungen, Wartung und Garantie“ setze.

