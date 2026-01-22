1.000 Kilometer E-Lkw-Reichweite pro Tag lässt sich organisieren –Anwenderbeispiel

Mehr als 1.000 Kilometer an einem Tag – und das mit einer Nennreichweite von 300 Kilometern: Am Beispiel des Schweizer Transportunternehmens Hugelshofer Logistik wird deutlich, die Leistungsfähigkeit von Elektro-Lkw wird nicht allein von der Batteriekapazität bestimmt. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz aus Fahrzeugeinsatz, Ladeinfrastruktur und intelligenter Tourenplanung.

