1.000 Kilometer E-Lkw-Reichweite pro Tag lässt sich organisieren –Anwenderbeispiel

Transportunternehmen wie Hugelshofer Logistik aus der Schweiz gelingt es durch die Anpassung von Touren und Ladestrategien, die Reichweite ihrer E-Lkw zu maximieren und deren Betriebskosten deutlich unter denen vergleichbarer Dieselfahrzeuge zu drücken (Bild: Renault Trucks)

Mehr als 1.000 Kilometer an einem Tag – und das mit einer Nennreichweite von 300 Kilometern: Am Beispiel des Schweizer Transportunternehmens Hugelshofer Logistik wird deutlich, die Leistungsfähigkeit von Elektro-Lkw wird nicht allein von der Batteriekapazität bestimmt. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz aus Fahrzeugeinsatz, Ladeinfrastruktur und intelligenter Tourenplanung.

