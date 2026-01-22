https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Transportunternehmen-wie-Hugelshofer-Logistik-aus-der-Schweiz-gelingt-es-durch-die-Anpassung-von-Touren-und-Ladestrategien-die-Reichweite-ihrer-E-Lkw-zu-maximieren.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-22 12:30:072026-01-20 16:31:511.000 Kilometer E-Lkw-Reichweite pro Tag lässt sich organisieren –Anwenderbeispiel
1.000 Kilometer E-Lkw-Reichweite pro Tag lässt sich organisieren –Anwenderbeispiel
Mehr als 1.000 Kilometer an einem Tag – und das mit einer Nennreichweite von 300 Kilometern: Am Beispiel des Schweizer Transportunternehmens Hugelshofer Logistik wird deutlich, die Leistungsfähigkeit von Elektro-Lkw wird nicht allein von der Batteriekapazität bestimmt. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz aus Fahrzeugeinsatz, Ladeinfrastruktur und intelligenter Tourenplanung.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!