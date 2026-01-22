Prinx Chengshan kündigt für 2026 56 neue Prinx-Pkw- und LLkw-Reifengrößen an

Prinx Chengshan unterstreicht seine Ambitionen als Hersteller und will im neuen Jahr immerhin 56 neue Pkw- und LLkw-Reifengrößen seiner Marke Prinx auf den hiesigen Markt bringen. Die in Deutschland mitentwickelten und in Thailand hergestellten Reifen zahlten dabei „konsequent auf Prinx‘ Positionierung ein“, ist man beim Hersteller überzeugt und beschreibt diese als „technologieorientierte und nachhaltige Alternative mit Style für moderne Autofahrer“. Die geplante Sortimentserweiterung soll Prinx Chengshan zufolge die „Veränderungen des europäischen Fahrzeugbestands sichtbar“ machen, sprich: Es soll insbesondere neue Produkte geben, die dem steigenden Anteil von Kompakt- und Mittelklassewagen, leichten Nutzfahrzeugen, Crossover-Modellen sowie E-Autos entsprechen. Die Details.

