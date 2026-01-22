https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Nexen-OE-Musso.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-22 09:25:402026-01-21 13:07:45Nexen Tire liefert Erstausrüstung für Pick-up-Modell von KG Mobility
Nexen Tire liefert Erstausrüstung für Pick-up-Modell von KG Mobility
Nexen Tire liefert jetzt Reifen für den Musso, den Pick-up von KG Mobility (KMG), direkt ans Band. Die gelieferten Modelle sind der N’Priz RH7 und der Roadian HTX RH5, die entwickelt wurden, um den unterschiedlichen On- und Offroadfahrbedürfnissen von Pick-ups gerecht zu werden.
