Speed4Trade: Digitalisierung entscheidet über Zukunftsfähigkeit im Teilehandel

Der B2B-Ersatzteilkauf wird digital, nicht zuletzt getrieben vom Kostendruck in den Betrieben. Das illustrierte auch die jüngste Roland-Berger-Studie „Automotive Aftermarket Pulse 2025“. In reifen Märkten wie Deutschland, den USA und Großbritannien beziehen bereits über 60 Prozent der Werkstätten signifikante Teilemengen online; viele decken dabei mehr als 20 Prozent ihres Bedarfs digital. „Der Treiber ist nicht Bequemlichkeit, sondern Wirtschaftlichkeit“, stellt Wolfgang Vogl fest. Kostenbewusste Werkstätten nutzten insofern Onlinekanäle, um Preise zu vergleichen, Verfügbarkeiten zu prüfen und Standzeiten zu reduzieren. „Wer Werkstätten als Kunden gewinnen will, muss genau hier ansetzen“, empfiehlt der Director Market Development bei Speed4Trade, auf zielgerichtete Digitalisierung zu setzen.

