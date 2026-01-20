MAK präsentiert drei neue Räder zum 35-jährigen Firmenjubiläum

,
MAK Aurum Gloss Black Mirror ring

Zwei neue Aluminiumräder bringt der italienische Räderspezialist MAK zum 35-jährigen Bestehen auf den Markt. Im Bereich Dedicated Wheels werden die Modelle Kult und Aurum für BMW- und Mercedes-Benz-Fahrer vorgestellt. Zudem gibt es ab 2026 das Modell Legend im Bereich 4×4, Heavy Duty und Camper.

