MAK präsentiert drei neue Räder zum 35-jährigen Firmenjubiläum

Zwei neue Aluminiumräder bringt der italienische Räderspezialist MAK zum 35-jährigen Bestehen auf den Markt. Im Bereich Dedicated Wheels werden die Modelle Kult und Aurum für BMW- und Mercedes-Benz-Fahrer vorgestellt. Zudem gibt es ab 2026 das Modell Legend im Bereich 4×4, Heavy Duty und Camper.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen