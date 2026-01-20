https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/MAK-Aurum-Gloss-Black-Mirror-ring.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-20 11:50:142026-01-20 11:50:14MAK präsentiert drei neue Räder zum 35-jährigen Firmenjubiläum
MAK präsentiert drei neue Räder zum 35-jährigen Firmenjubiläum
Zwei neue Aluminiumräder bringt der italienische Räderspezialist MAK zum 35-jährigen Bestehen auf den Markt. Im Bereich Dedicated Wheels werden die Modelle Kult und Aurum für BMW- und Mercedes-Benz-Fahrer vorgestellt. Zudem gibt es ab 2026 das Modell Legend im Bereich 4×4, Heavy Duty und Camper.
