Michelin ist als Partner zurück auf der ganz großen Radsportbühne – Innovationslabor

Als neuer „offizieller technischer Partner“ des niederländischen Radsportteams Picnic PostNL erhofft sich Michelin auch Innovationen, die in künftige Serienprodukte einfließen sollen (Bilder: Michelin)

Nach 17 Jahren ist Michelin zurück als Partner im Profiradsport. Wie der Reifenhersteller dazu erklärt, sei man seit dem neuen Jahr nun als „offizieller technischer Partner“ des niederländischen Radsportteams Picnic PostNL engagiert. Die Partnerschaft gehe weit über die Lieferung von Reifen hinaus: „Die Teams von Michelin und Picnic PostNL arbeiten künftig vor allem auf technischer Ebene eng zusammen.

