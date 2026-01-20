Granit Parts verschickt erste Pakete aus neuem Logistikzentrum aus Tholey

Ein wichtiger Meilenstein für die Fricke-Gruppe: Am 12. Januar wurden im neuen Logistikzentrum in Tholey die ersten Pakete aus dem manuellen Versand erfolgreich auf den Weg gebracht. Damit ist der operative Betrieb des hochmodernen Granit-Parts-Ersatzteilzentrallagers planmäßig gestartet. In den kommenden Wochen wird der Betrieb kontinuierlich erweitert, bevor im März 2026 der Übergang in den automatisierten Versand erfolgt. In der ersten Phase des Regelbetriebs ist ein Versandvolumen von bis zu 5.000 Positionen pro Tag vorgesehen. Zum Start verfügt der Standort über eine Lagerfläche von rund 29.000 Quadratmetern. Im Endausbau ist eine Nutzfläche von etwa 80.000 bis 90.000 Quadratmetern geplant. Perspektivisch sollen in Tholey bis zu 600 Arbeitsplätze entstehen, davon rund 200 bereits in der ersten Ausbaustufe.