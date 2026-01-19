Für 2026 nimmt sich RTC die „Grundausrichtung“ ihrer Einkaufsstrategie vor

Vergangene Woche sind die Partner der RTC-Kooperation zu ihrem Jahresauftakt zusammengekommen. Bei dem Treffen im sächsischen Riesa habe „die gemeinsame Rückschau auf ein erneut herausforderndes, zugleich aber auch erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 sowie die strategische Ausrichtung für die kommenden Monate“ im Mittelpunkt gestanden, heißt es dazu aus der RTC-Zentrale in Berlin.

