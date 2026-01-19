Für 2026 nimmt sich RTC die „Grundausrichtung“ ihrer Einkaufsstrategie vor

Vergangene Woche kamen die Partner der RTC-Kooperation in Riesa zu ihrem Jahresauftakt zusammen, bei dem auch ein Vor-Ort-Besuch bei RTC Reifen & Autoservice Dierchen auf dem Programm stand (Bild: RTC)

Vergangene Woche sind die Partner der RTC-Kooperation zu ihrem Jahresauftakt zusammengekommen. Bei dem Treffen im sächsischen Riesa habe „die gemeinsame Rückschau auf ein erneut herausforderndes, zugleich aber auch erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 sowie die strategische Ausrichtung für die kommenden Monate“ im Mittelpunkt gestanden, heißt es dazu aus der RTC-Zentrale in Berlin.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert