Wissen als Werkzeug: Schaeffler VLS sichert die Zukunft der Kfz-Mechatronik

Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions (VLS) setzt sich für die gezielte Aus- und Weiterbildung von Kfz-Fachkräften ein. Bereits im Jahr 2021 hat die Schaeffler-Division VLS das Nachwuchsförderprogramm „Camp der Champs“ der ATR Service GmbH erstmals als Partner unterstützt. In diesem Jahr erweitert das Unternehmen sein Engagement um die ATR-Experten-Trophy – einem bundesweiten Wettbewerb, der die Weiterbildung erfahrener Kfz-Fachkräfte fördert.

