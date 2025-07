Zwei Frauen auf dem Siegertreppchen beim ATR-Nachwuchswettbewerb

Das Camp der Champs 2025 ist entschieden und schreibt gleich mehrfach Geschichte: Mit 32 Finalteilnehmenden war das Finale so groß wie nie zuvor. Darunter sechs junge Frauen – ebenfalls ein neuer Rekord. Zwei von ihnen überzeugten auf ganzer Linie und schafften es aufs Siegertreppchen. Ganz oben: Lisa Brüssow von der Rüdiger Haase GmbH in Neumünster. Sie qualifizierte sich mit dem wohlverdienten Gesamtsieg direkt für das Finale der ATR-Experten-Trophy. Auf Platz zwei folgte Monique Kluge von der Reifen Helm GmbH in Neumünster. Den dritten Platz belegte erneut Jannis Carstensen von Stünkel OHG KFZ-Service in Fintel, der sich wie im Vorjahr gegen ein starkes Teilnehmerfeld durchsetzen konnte.

