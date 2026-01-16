Otto Zimmermann forciert abriebsresistentere IAM-Bremsprodukte

Seit mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt, produziert und vertreibt die Otto Zimmermann GmbH hochwertige Kfz-Komponenten für Automobilhersteller und den freien Ersatzteilemarkt und ist dabei auch auf Bremsscheiben und -belege spezialisiert. Mit Blick auf die neue Euro-7-Norm, die Grenzwerte für Bremsstaub und den Abrieb von Bremsscheiben festlegt, unterstreicht das Unternehmen, dass man die laufenden Verhandlungen zu den engeren Grenzwerten für den Ersatzteilmarkt (IAM) begrüße. Und dass man seine Produkte und seine Produktentwicklung entsprechend vorantreibe, auch wenn es für IAM-Produkte noch keine konkreten Vorgaben dazu gibt, was geprüft werden soll bzw. wie der Nachweis zur Einhaltung der Grenzwerte zu erbringen ist.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen