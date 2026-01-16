https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Ihle-Tires-hat-seinen-Sitz-und-sein-Zentrallager-mit-ueber-einer-Million-Reifen-im-badischen-Muggensturm-zaehlt-aber-zu-den-festen-Groessen-im-europaeischen-Reifengrosshandel.webp 1124 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-16 11:39:582026-01-16 11:39:50Ihle Tires will Kunden helfen, den Herausforderungen des Marktes zu begegnen
Ihle Tires will Kunden helfen, den Herausforderungen des Marktes zu begegnen
Die Ihle Tires GmbH zählt seit Jahrzehnten schon zu den festen Größen im deutschen, aber auch im europäischen Reifengroßhandel und begegnet den wachsenden Herausforderungen des Marktes – steigende Komplexität, kürzere Lieferfenster und zunehmender Preisdruck – eigenen Aussagen zufolge „mit klaren Strategien“. Was macht das Unternehmen aus, das zu Michelin gehört und außerdem das MLX-Partnerschaftskonzept betreibt?
