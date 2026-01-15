https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Maxam-Tom-Pemberton-with-Stephan-Cimbal-and-MAXAM-Tires-at-LAMMA.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-15 12:58:202026-01-15 14:26:58Starke Partnerschaft: Tom Pemberton wird Markenbotschafter für Maxam
Starke Partnerschaft: Tom Pemberton wird Markenbotschafter für Maxam
Die Reifenmarke Maxam (Sailun Group) schlägt ein neues Kapitel in ihrer Kommunikation auf: Auf der Landtechnikmesse LAMMA 2026 verkündete das Unternehmen die offizielle Kooperation mit Tom Pemberton, einem einflussreichen Landwirtschaftsinfluencer in Großbritannien.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!