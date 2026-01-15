Starke Partnerschaft: Tom Pemberton wird Markenbotschafter für Maxam

Die Reifenmarke Maxam (Sailun Group) schlägt ein neues Kapitel in ihrer Kommunikation auf: Auf der Landtechnikmesse LAMMA 2026 verkündete das Unternehmen die offizielle Kooperation mit Tom Pemberton, einem einflussreichen Landwirtschaftsinfluencer in Großbritannien.

