Erneute Auszeichnung für Teilelieferant Metzger

Metzger Autoteile ist auch dieses Jahr wieder als Premier Data Supplier im TecDoc-Katalogsystem von TecAlliance gelistet. Demnach wird dieser Status Anbietern „für besonders valide, vollständige und aktuelle Produktdaten im freien Ersatzteilmarkt“ verliehen. Als Mitglied der sogenannten TecDoc Expert Group – ein Gremium für die Verbesserung der Datenqualität im Automotive Aftermarket – erfüllt das Unternehmen die mit dieser Auszeichnung verbundenen Anforderungen eigenen Worten zufolge bereits seit Jahren. Die höchste Datenqualitätsstufe im TecDoc-Katalogsystem werde Lieferanten verliehen, deren Produktdaten von Artikelattributen über OE-Referenzen bis hin zu Medien streng validiert und bewertet würden und insofern eine besonders hohe Aktualität und Verlässlichkeit für den freien Ersatzteilmarkt böten, heißt es.

