„Kreative Vordenker“ aufgepasst: AZuR startet Gründerwettbewerb zur Kreislaufwirtschaft

Die Allianz Zukunft Reifen hat einen Gründerwettbewerb ins Leben gerufen, der „kreative Vordenker“ für ihre „Ideen für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft“ auszeichnen will (Bild: AZuR)

„Reifen müssen raus aus dem Abfall, rein in den Kreislauf – und dafür braucht es neue Ideen“, ist man bei der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) überzeugt. Daher hat das Netzwerk mit seinen mittlerweile über 80 Partnern einen Gründerwettbewerb ins Leben gerufen. Unter dem Namen „Loop the Tyre 2026“ ruft AZuR „kreative Vordenker“ dazu auf, sich mit ihren „Ideen für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft“ zu bewerben.

