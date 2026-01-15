https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/AZuR-hat-einen-Gruenderwettbewerb-ins-Leben-gerufen-der-kreative-Vordenker-fuer-ihre-Ideen-fuer-eine-nachhaltige-Reifenkreislaufwirtschaft-auszeichnen-will.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-15 11:26:102026-01-15 11:26:10„Kreative Vordenker“ aufgepasst: AZuR startet Gründerwettbewerb zur Kreislaufwirtschaft
„Kreative Vordenker“ aufgepasst: AZuR startet Gründerwettbewerb zur Kreislaufwirtschaft
„Reifen müssen raus aus dem Abfall, rein in den Kreislauf – und dafür braucht es neue Ideen“, ist man bei der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) überzeugt. Daher hat das Netzwerk mit seinen mittlerweile über 80 Partnern einen Gründerwettbewerb ins Leben gerufen. Unter dem Namen „Loop the Tyre 2026“ ruft AZuR „kreative Vordenker“ dazu auf, sich mit ihren „Ideen für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft“ zu bewerben.
