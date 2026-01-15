„Kreative Vordenker“ aufgepasst: AZuR startet Gründerwettbewerb zur Kreislaufwirtschaft

„Reifen müssen raus aus dem Abfall, rein in den Kreislauf – und dafür braucht es neue Ideen“, ist man bei der Allianz Zukunft Reifen (AZuR) überzeugt. Daher hat das Netzwerk mit seinen mittlerweile über 80 Partnern einen Gründerwettbewerb ins Leben gerufen. Unter dem Namen „Loop the Tyre 2026“ ruft AZuR „kreative Vordenker“ dazu auf, sich mit ihren „Ideen für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft“ zu bewerben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen