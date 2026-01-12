Webfleet: Kostenkontrolle durch Digitalisierung wird zunehmend zum Wettbewerbsvorteil

„Steigende Kosten, Margendruck und wachsende regulatorische Anforderungen“ – das sind die Megatrends, die die Arbeit von Flottenmanagern in Deutschland, Österreich und der Schweiz im neuen Jahr prägen werden, wie man dazu bei Webfleet überzeugt ist. Wie es dazu weiter vonseiten des zum Bridgestone-Konzern gehörenden Anbieters von Flottenmanagementlösungen heißt, zeigten diese Trend deutlich: „Kostenkontrolle wird zum zentralen Entscheidungskriterium im Flottenmanagement.“ Betriebliche Transparenz durch digitale Daten, vorausschauende Wartung und automatisierte Prozesse gewännen an Bedeutung, „weil sie direkte Auswirkungen auf Betriebskosten und Effizienz“ hätten, „Grundlage jeder wirksamen Kostensteuerung“ sei Transparenz, ist man dazu in Leipzig überzeugt, wo Webfleet seine hiesige Niederlassung betreibt.

