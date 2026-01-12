Euromaster blickt auf das bisher „erfolgreichste Jahr im Franchisebereich“ zurück

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Die-Michelin-Tochter-Euromaster-blickt-auf-das-bisher-erfolgreichste-Jahr-im-Franchisebereich-mit-immerhin-31-Neuvertraegen-zurueck.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-01-12 11:58:522026-01-12 11:58:52Euromaster blickt auf das bisher „erfolgreichste Jahr im Franchisebereich“ zurück
Bei Euromaster blickt man dieser Tage auf das bisher „erfolgreichste Jahr im Franchisebereich“ zurück. Wie es dazu in einer Mitteilung des Systemgebers heißt, habe man 2025 31 Neuverträge für 36 neue Servicefilialen abschließen können. Selbst im vierten Quartal 2025 hätten sich noch einmal acht neue Partner in Deutschland dem Netzwerk angeschlossen. Zudem hätten 20 langjährige Partner mit insgesamt 22 Standorten ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre verlängert.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Euromaster mehrere Equity Betriebe geschlossen Ende 2025 geschlossen hat und diese vorher wie saures Bier zum Franchise angeboten hat