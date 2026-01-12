https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Ronal-Mexico.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-12 09:30:292026-01-09 18:49:34Luis Fernando Diharce übernimmt die Leitung von Ronal México
Luis Fernando Diharce übernimmt die Leitung von Ronal México
Die Ronal Group meldet, dass Luis Fernando Diharce die Gesamtverantwortung für Ronal México übernimmt, nachdem er seit August 20254 als Interims-Geschäftsführer tätig war.
