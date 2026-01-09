Sicherer Flugbetrieb: Bridgestone startet gemeinsames Projekt mit Ethiopian Airlines und Ethiopian Airports

Bridgestone gibt den Start eines gemeinsamen Projekts mit Ethiopian Airlines und Ethiopian Airports bekannt. Ziel der Zusammenarbeit am Addis Ababa Bole International Airport ist es, sogenannte Foreign Object Debris (FOD) auf den Flughafenflächen zu reduzieren und damit einen sichereren und zuverlässigen Flugbetrieb zu unterstützen. Erstmals arbeitet Bridgestone dabei kontinuierlich und gleichzeitig mit einer Fluggesellschaft und einem Flughafen an einer gemeinsam entwickelten Lösung, um auch reifenbedingte Zwischenfälle zu verhindern.

