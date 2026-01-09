Shandong Daye: Neues Werk in Marokko soll globale Lieferkette stärken

Stahlcord

Der chinesische Hersteller von Reifenwulstdraht und Stahlcord, Shandong Daye Co. Ltd., hat ein Update zu seinem Projekt in Marokko veröffentlicht. Das Unternehmen meldete die kürzliche Unterzeichnung eines Grundstücksübertragungsvertrags mit der Mohammed VI Tangier Science and Technology City

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert