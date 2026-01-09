https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Stahlcord.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-09 08:33:362026-01-09 08:33:36Shandong Daye: Neues Werk in Marokko soll globale Lieferkette stärken
Shandong Daye: Neues Werk in Marokko soll globale Lieferkette stärken
Der chinesische Hersteller von Reifenwulstdraht und Stahlcord, Shandong Daye Co. Ltd., hat ein Update zu seinem Projekt in Marokko veröffentlicht. Das Unternehmen meldete die kürzliche Unterzeichnung eines Grundstücksübertragungsvertrags mit der Mohammed VI Tangier Science and Technology City
