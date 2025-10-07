Nun setzt auch Reifen Pott auf das halbautomatische Nachschneiden per Bear-Cut

Reifen Pott Auto-Service hat sich für Bear-Cut entschieden. Mithilfe der halbautomatischen Nachschneidemaschine des Anbieters Bear-Machine, der nach Gummi Berger damit eine weitere Marktgröße des deutschen Reifenmarktes zu seinen Kunden zählt, will der Filialist mit Hauptsitz in Gütersloh seine Kapazitäten für das Nachschneiden von Bus-, Lkw- und Trailerreifen verdoppeln und damit „die stetig steigende Nachfrage der Logistikunternehmen und Busflottenbetreiber befriedigen“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Verkaufsleiter Martin Kittel erwartet, dass sich die Investition für den Reifendienstleister in spätestens drei Jahren auszahlt.

