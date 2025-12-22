Bis 5. Januar: Feiertagsruhe bei der NEUE REIFENZEITUNG

Jetzt ist es auch bei der NEUE REIFENZEITUNG so weit: Nachdem sich bereits rund die Hälfte unseres Teams in den Weihnachtsurlaub verabschiedet hat, läuten wir jetzt auch ganz offiziell die Feiertagsruhe bei uns im Verlag ein. Heißt: Ab sofort sowie „Zwischen den Tagen“ ist unsere Redaktion nicht besetzt, und bis zum 5. Januar versenden wir auch keinen unserer werktäglichen Newsletter. Es sei denn, innerhalb der Branche würde redensartlich eine „Bombe“ platzen. Obwohl wir eigentlich auf gar keine Bomben hoffen mit Blick auf die Kriege in der Welt und insbesondere den vor unserer Haustür in der Ukraine. Insofern wünschen wir allen Lesern ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann.