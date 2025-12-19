Sumitomo Rubber Industries benennt Nachfolger von „Mr. Dunlop“ Dr. Bernd Löwenhaupt

Ab dem neuen Jahr vermarktet Sumitomo Rubber Industries Pkw-Reifen der Marke Dunlop in Europa bekanntlich wieder selbst. Damit bricht eine Zeit großer Veränderungen an, wozu auch eine personelle gehört. Wie wir kürzlich berichtet hatten, geht Dr. Bernd Löwenhaupt nun in den Ruhestand. Der 68-Jährige gilt im Markt als „Mr. Dunlop“, hat er die Produktentwicklung der Marke doch lange Jahre geprägt, bevor Goodyear und Sumitomo Rubber Industries 2015 ihre internationalen Joint Ventures beendet hatten und fortan in Europa getrennte Wege gingen; in demselben Jahr hatte Löwenhaupt die Geschäftsführung der in Hanau ansässigen F&E-Einrichtung Sumitomo Rubber Europe übernommen. Nun hat der japanische Hersteller einen Nachfolger für Löwenhaupt benannt.

