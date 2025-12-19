Dunlop-Brücke in Le Mans ist Geschichte – Goodyear übernimmt

Die Dunlop-Brücke steht ikonografisch für den Rennkurs in Le Mans. Nun haben der Veranstalter des dortigen 24-Stunden-Rennens, der Automobile Club de l’Ouest (ACO), und Sponsoringpartner Goodyear vereinbart, „eine Reihe von transformativen Entwicklungen“ vorzunehmen, die unter anderem auch das Design der Brücke betreffen: aus ihr soll nun die Goodyear-Brücke werden. Das „Fanerlebnis“ vor Ort soll aber noch auf anderem Wege gesteigert werden, betont ACO dazu.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen