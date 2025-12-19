https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Die-ikonografische-Dunlop-Bruecke-auf-dem-Circuit-de-la-Sarthe-wird-umgestaltet-und-damit-zur-Goodyear-Bruecke.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-19 10:03:112025-12-19 10:03:11Dunlop-Brücke in Le Mans ist Geschichte – Goodyear übernimmt
Dunlop-Brücke in Le Mans ist Geschichte – Goodyear übernimmt
Die Dunlop-Brücke steht ikonografisch für den Rennkurs in Le Mans. Nun haben der Veranstalter des dortigen 24-Stunden-Rennens, der Automobile Club de l’Ouest (ACO), und Sponsoringpartner Goodyear vereinbart, „eine Reihe von transformativen Entwicklungen“ vorzunehmen, die unter anderem auch das Design der Brücke betreffen: aus ihr soll nun die Goodyear-Brücke werden. Das „Fanerlebnis“ vor Ort soll aber noch auf anderem Wege gesteigert werden, betont ACO dazu.
