Pirelli-Geldgeber wandeln 500-Millionen-Euro-Anleihe in Eigenkapital

99,3 Prozent der Inhaber einer im laufenden Monat fälligen 500-Millionen-Euro-Anleihe Pirellis haben sich entschieden, ihre Anleihen in neue Aktien des Reifenherstellers zu wandeln. Die damit einhergehende Ausgabe von 84,88 Millionen neuer Aktien verwässere den Anteil bestehender Aktionäre, heißt es dazu in einer Pirelli-Mitteilung, da dementsprechend der Streubesitz steigt. So verringere sich der Anteil des chinesischen Staatskonzerns Sinochem dadurch von 37 auf 34,1 Prozent und der von Camfin – der Investmentgesellschaft des italienischen Unternehmers Marco Tronchetti Provera – von 27,4 auf 25,3 Prozent. Erst kürzlich hatte das Camfin-Board beschlossen, den Anteil an Pirelli auf 29,9 Prozent anheben zu wollen.