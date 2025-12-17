Karin Rådström übernimmt den Vorsitz im ACEA-Nutzfahrzeugausschuss

Karin Rådström, President & CEO von Daimler Truck, übernimmt im neuen Jahr den Vorsitz des Nutzfahrzeugausschusses (Commercial Vehicle Board) im Verband europäischer Automobilhersteller ACEA. „Es ist ein Privileg und eine Ehre, in einer für unsere Industrie so entscheidenden Zeit den Vorsitz des Commercial Vehicle Boards des Verbands europäischer Automobilhersteller zu übernehmen. Lkw und Busse bewegen Europa – sie sind das Rückgrat von Logistik und öffentlichem Personenverkehr. Da viele der weltweit führenden Lkw- und Bushersteller hier in Europa ansässig sind, tragen wir nicht nur die Verantwortung, sondern haben auch die Möglichkeit, eine führende Rolle einzunehmen“, kommentierte Rådström ihre Wahl. Sie folgt auf Christian Levin, President & CEO von Scania und Traton Group, der den Ausschussvorsitz im aktuellen Jahr innehat.