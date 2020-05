Vredestein führt die Profile Comtrac 2 Winter+ und Comtrac All Season+ ein

Vredestein hat aktualisierte Versionen seiner Reifenmodelle Comtrac 2 Winter und Comtrac 2 All Season eingeführt. „Die neuen Modelle verfügen über eine verbesserte Laufflächenmischung, die noch verschleißfester ist, wodurch die Leistungen der Vorgängermodelle noch gesteigert werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Herstellers. Die dementsprechend Comtrac 2 All Season+ und der Comtrac 2 Winter+ genannten Profilversionen der Transporter-/LLkw-Reifen griffen „auf den gesamten Wissens- und Erfahrungsschatz von Vredestein zurück, um ein erstklassiges Design sowie überragende Funktionen zu liefern“.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



