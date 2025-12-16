Bohnenkamp wird zentraler Vertriebspartner für Kleber-Reifen in Deutschland

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Bohnenkamp-und-Kleber-Zusammenarbeit.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-16 11:47:202025-12-16 11:47:20Bohnenkamp wird zentraler Vertriebspartner für Kleber-Reifen in Deutschland
Michelin und die Bohnenkamp SE richten ihre Zusammenarbeit bei Landwirtschaftsreifen der Traditionsmarke Kleber in Deutschland neu aus. Im Fokus steht nicht nur der die breitere Verfügbarkeit des Produktangebots, sondern auch die strategische Positionierung und Verankerung der Marke. Dafür übernimmt Großhändler ab dem kommenden Jahr die zentrale Rolle als Distributions- und Vermarktungspartner in Deutschland.
