Triangle Tyre erhält in China Auszeichnung für nachhaltiges Handeln

Die China Association for Public Companies hat im November die Liste der „Best Practice Cases for Sustainable Development of Listed Companies 2025“ veröffentlicht. In diese Liste ist auch Triangle Tyre zu finden. Und zwar für seine Erfolge bei dem Thema Nachhaltigkeit.

