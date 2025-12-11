https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Triangle-Tyre-Auszeichnung-in-Chian-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-11 09:21:112025-12-11 09:25:57Triangle Tyre erhält in China Auszeichnung für nachhaltiges Handeln
Triangle Tyre erhält in China Auszeichnung für nachhaltiges Handeln
Die China Association for Public Companies hat im November die Liste der „Best Practice Cases for Sustainable Development of Listed Companies 2025“ veröffentlicht. In diese Liste ist auch Triangle Tyre zu finden. Und zwar für seine Erfolge bei dem Thema Nachhaltigkeit.
