Laufenn wächst auf neun Millionen verkaufte Reifen und stärkt Markenpräsenz mit globalem Website-Relaunch

Seit ihrem Debüt im Jahr 2014 ist die Reifenmarke Laufenn in über 100 Ländern vertreten, wobei der weltweite Absatz im Jahr 2024 neun Millionen Reifen erreichte. Für dieses Jahr werden Verkäufe von rund zehn Millionen Pneus erwartet. Hankook hat nun die Website seiner Marke überarbeitet, um die Markenbekanntheit zu erhöhen und die Kundenkommunikation zu verbessern.

