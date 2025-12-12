https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Carat-Nfz-Treffen.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-12 08:12:002025-12-12 08:12:00Carat-Symposium: Datenqualität ist der Erfolgsfaktor im Nfz-Teilehandel
Carat-Symposium: Datenqualität ist der Erfolgsfaktor im Nfz-Teilehandel
Auch in diesem Jahr hat die Carat Automotive ihre Partner sowie Nfz-Großhändler zum traditionellen vorweihnachtlichen Branchentreffen eingeladen. Gemeinsam ließen rund 100 Teilnehmer in Oberhausen das Jahr Revue passieren und sprachen über aktuelle Entwicklungen in der Nutzfahrzeugbranche.
