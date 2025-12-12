Carat-Symposium: Datenqualität ist der Erfolgsfaktor im Nfz-Teilehandel

Auch in diesem Jahr hat die Carat Automotive ihre Partner sowie Nfz-Großhändler zum traditionellen vorweihnachtlichen Branchentreffen eingeladen. Gemeinsam ließen rund 100 Teilnehmer in Oberhausen das Jahr Revue passieren und sprachen über aktuelle Entwicklungen in der Nutzfahrzeugbranche.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen