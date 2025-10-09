Shandong Linglong feiert 50-Jähriges mit Händlerevents in London und Madrid

Chairman Wang Feng betonte die Internationalisierung als maßgeblich für das Wachstum von Shandong Linglong während der vergangenen anderthalb Jahrzehnte (Bild: Linglong)

Shandong Linglong blickt dieses Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen zurück. Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltete der aus China stammende Hersteller nun zwei Händlerveranstaltungen mit jeweils rund 200 Gästen in London und in Madrid. Im Rahmen seiner Ansprachen betonte Linglong-Chairman Wang Feng, dass „die langfristige Ausrichtung des Unternehmens auf Forschung, Produktdiversifizierung und internationale Marktentwicklung“ als Schlüsselelemente fü das Unternehmenswachstums angesehen würden. Gerade die Internationalisierung, die 2010 begann, habe den Hersteller in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten maßgeblich vorangebracht. Shandong Linglong betreibt aktuell sieben Werke; neben den fünf Werken in China sind dies noch Werke in Thailand (seit 2014) und in Serbien (seit 2024), während sich ein weiteres Werk in Brasilien im Bau befindet. Der Hersteller nutzte die Events auch dazu, die Rolle der europäischen Erstausrüstung für sein aktuelles und weiteres Wachstum zu betonen.

Jeweils rund 200 Gäste aus dem internationalen Reifenhandel hatte Shandong Linglong nun in London und in Madrid zu Gast, um mit ihnen das 50-jährige Bestehen zu feiern (Bild: Linglong)

