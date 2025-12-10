https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Oezka-Standuebersicht-Omer-30.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-10 10:56:492025-12-10 10:12:49Özka präsentiert VF-Agrarreifen Flexture und Vollstahl-Radialreifen Ormer X30
Özka präsentiert VF-Agrarreifen Flexture und Vollstahl-Radialreifen Ormer X30
Özka Lastik präsentierte auf der Agritechnica gleich zwei neue Reifen: zum einen den Flexture mit VF-Technologie für die Landwirtschaft und den Vollstahl-Radialreifen Ormer X30 für Baumaschinen. Neben der Vorstellung seiner neuen Produkte präsentierte das Unternehmen auch seine Vision für die Zukunft des europäischen Marktes.
