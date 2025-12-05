British Safety Council ehrt BKT mit dem „Sword of Honour“

BKT Auszeichnung

Balkrishna Industries Ltd (BKT) wurde vom British Safety Council mit dem renommierten „Sword of Honour 2025“-Preis ausgezeichnet. Der indische Reifenhersteller bekam die Anerkennung für sein Engagement für „exzellentes Gesundheits- und Sicherheitsmanagement in Anerkennung der herausragenden Leistungen, der harten Arbeit und der Beharrlichkeit des Produktionswerks des Unternehmens in Bhuj“.

