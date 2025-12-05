Tradition: Reifen Müller verzichtet auf Geschenke und spendet an Elterninitiative

Auch in diesem Jahr verzichtet Reifen Müller auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und unterstützt stattdessen erneut die Elterninitiative Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Würzburg e.V. mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro.

