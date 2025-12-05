China-Zölle: Reifen Straub bietet mit Ausrichtung doppelte Sicherheit

Reifen Straub steht als Großhändler bereits seit Langem synonym für den Vertrieb von Exklusiv- und Kernmarken und hat auf diese Ausrichtung erst vor wenigen Jahren ein eigenes Partnerkonzept aufgesattelt. Während diese Ausrichtung für sich genommen bereits ein Erfolg für den Großhändler mit Sitz in Kirchberg an der Iller sei, könnten dieser, vor allem aber dessen Kunden im deutschsprachigen Markt demnächst von einer außergewöhnlichen Entwicklung noch einmal mehr profitieren: von den bevorstehenden China-Zöllen der EU. Folglich sieht man bei Reifen Straub „ein Jahr voller Veränderungen“ auf den Markt zukommen.

