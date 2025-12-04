https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Reifen-Rieper-vor-dem-Eingang-in-Jork-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-04 15:29:492025-12-04 15:30:37Von der Postkutsche zum Full-Service-Experten: Die Peter Rieper GmbH & Co. ist mehr als nur Reifen Rieper
Von der Postkutsche zum Full-Service-Experten: Die Peter Rieper GmbH & Co. ist mehr als nur Reifen Rieper
Claus Rieper, Holger Rieper, Klaus Rieper, Johann Rieper und Stefan Rieper. Halt, Stopp: Stefan Suckau und nicht Rieper (aber mit einer geborenen Rieper verheiratet). Diese fünf Männer sind in das tägliche Geschäft der Peter Rieper GmbH & Co. aus Jork involviert, drei davon leiten das Unternehmen, welches im Weltkulturerbe Altes Land auch unter dem Namen Reifen Rieper bekannt ist. Alle sind sie miteinander verwandt, und sie sind nicht die einzigen Personen, die mit dem Namen Rieper im Traditionsbetrieb beschäftigt sind, der im Jahr 2026 sein 170. Jubiläum begeht.
