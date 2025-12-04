Stimmung der Autoindustrie weiter im roten Bereich

Selbst wenn die Unternehmen der deutschen Autoindustrie ihre Geschäftslage im November etwas besser als im Vormonat bewerteten, liegt der vom Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) diesbezüglich ermittelte Indexwert weiterhin im roten Bereich bzw. bei minus 17,0 Zählern nach minus 21,7 Punkten im Monat davor. Auch ihren Auftragsbestand soll die Branche demnach etwas besser als im Oktober beurteilt haben, zumal sich die Auftragseingänge gemäß amtlicher Daten bis einschließlich September stabilisiert hätten und die Aufträge aus dem Euroraum während der ersten neun Monate sogar kräftig angestiegen sein sollen. Allerdings würden für die kommenden Monate keine neuen Impulse vom Auslandsgeschäft erwartet, sodass im Hinblick auf die Exporterwartungen der Automobilindustrie der entsprechende Indexwert auf minus 8,7 Punkte gefallen ist, nachdem er laut Ifo im Monat zuvor noch bei plus 15,7 Zählern gelegen habe.

