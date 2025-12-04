Sailun: Sind auf dem Weg, ein Premiumhersteller zu werden

Der Reifenhersteller Sailun – mittlerweile weltweit aktiv – kommt aus der ostchinesischen Metropole Qingdao, was bereits direkt nach der Landung am örtlichen Flughafen nicht mehr zu übersehen ist (Bild groß: NRZ/Arno Borchers; klein: T&A/Chris Anthony)

Sailun gehört mittlerweile nicht nur zu den zehn größten Reifenherstellern der Welt. Das chinesische Privatunternehmen gehört vor allem auch zu den ambitioniertesten. Ambitionen, die weit mehr sind als marketinggesteuerte Gedankenspiele, wie ein Umsatzwachstum von 884,7 Millionen Euro bzw. 26,7 Prozent im Geschäftsjahr 2024 dokumentierten – wohlgemerkt: ohne Übernahmen. Dennoch blieb der 2002 gegründete Hersteller bisher zumeist unterhalb des öffentlichen Radars. Bis jetzt. Nachdem Sailun bereits europäischen Handelspartnern gelegentlich den Blick hinter die Kulissen in China gewährte, folgte Ende November nun die Fachpresse. Diese erfuhr bei einem Ortsbesuch nicht nur viel über den bisherigen Weg des Unternehmens und dessen Ziele für die Zukunft. Sie erfuhr vor allem auch, inwiefern Sailun als Teil eines Netzwerks bestehend aus rund 150 Unternehmen in seiner Entwicklung hin zum Premiumanbieter profitiert.

Button NRZ Den kompletten Beitrag können Sie exklusiv in der kommenden Dezember-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG lesen. Sie sind noch kein Leser? Kein Problem. Das können Sie hier ändern.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert