Sailun: Sind auf dem Weg, ein Premiumhersteller zu werden

Sailun gehört mittlerweile nicht nur zu den zehn größten Reifenherstellern der Welt. Das chinesische Privatunternehmen gehört vor allem auch zu den ambitioniertesten. Ambitionen, die weit mehr sind als marketinggesteuerte Gedankenspiele, wie ein Umsatzwachstum von 884,7 Millionen Euro bzw. 26,7 Prozent im Geschäftsjahr 2024 dokumentierten – wohlgemerkt: ohne Übernahmen. Dennoch blieb der 2002 gegründete Hersteller bisher zumeist unterhalb des öffentlichen Radars. Bis jetzt. Nachdem Sailun bereits europäischen Handelspartnern gelegentlich den Blick hinter die Kulissen in China gewährte, folgte Ende November nun die Fachpresse. Diese erfuhr bei einem Ortsbesuch nicht nur viel über den bisherigen Weg des Unternehmens und dessen Ziele für die Zukunft. Sie erfuhr vor allem auch, inwiefern Sailun als Teil eines Netzwerks bestehend aus rund 150 Unternehmen in seiner Entwicklung hin zum Premiumanbieter profitiert.

