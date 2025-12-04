AZuR inspiriert Südamerika mit seinem Best-Practice-Beispiel

Seit gut fünf Jahren schon setzt sich die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) europaweit für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft ein. Kürzlich nun konnte Netzwerkkoordinatorin Christina Guth auf der südamerikanischen Kautschukkonferenz SLTC Jornadas Gaucho 2025 – der wichtigsten Fachveranstaltung der Kautschukbranche Südamerikas – über die Ziele, Strukturen und Initiativen von AZuR vortragen. An der Tagung in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá nahmen immerhin 400 Fachbesucher teil, bei denen „das AZuR-Erfolgsmodell Anerkennung und Zustimmung“ fand, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen