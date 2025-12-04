https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Vertraten-AZuR-auf-der-suedamerikanischen-Kautschukkonferenz-SLTC-Jornadas-Gaucho-im-kolumbianischen-Bogota-DIK-Geschaeftsfuehrer-Prof.-Dr.-Ulrich-Giese-und-AZuR-Netzwerkkoordinatorin-Christina-Guth.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-04 09:46:052025-12-04 09:46:05AZuR inspiriert Südamerika mit seinem Best-Practice-Beispiel
AZuR inspiriert Südamerika mit seinem Best-Practice-Beispiel
Seit gut fünf Jahren schon setzt sich die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) europaweit für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft ein. Kürzlich nun konnte Netzwerkkoordinatorin Christina Guth auf der südamerikanischen Kautschukkonferenz SLTC Jornadas Gaucho 2025 – der wichtigsten Fachveranstaltung der Kautschukbranche Südamerikas – über die Ziele, Strukturen und Initiativen von AZuR vortragen. An der Tagung in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá nahmen immerhin 400 Fachbesucher teil, bei denen „das AZuR-Erfolgsmodell Anerkennung und Zustimmung“ fand, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.
