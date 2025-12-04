Alpine Metal Tech: Vollautomatisches Spannsystem für Aluräder

Alpine Metal Tech

Alpine Metal Tech hat ein neu entwickeltes, vollautomatisches Spannsystem für Aluminiumräder im Programm. Es ermöglicht das Spannen von vier Durchmessern und unterschiedlichen Designs auf CNC-Drehmaschinen, ohne dass ein zeitaufwändiges Rüsten erforderlich ist.

