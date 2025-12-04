Alpine Metal Tech: Vollautomatisches Spannsystem für Aluräder

Alpine Metal Tech hat ein neu entwickeltes, vollautomatisches Spannsystem für Aluminiumräder im Programm. Es ermöglicht das Spannen von vier Durchmessern und unterschiedlichen Designs auf CNC-Drehmaschinen, ohne dass ein zeitaufwändiges Rüsten erforderlich ist.

