Alpine Metal Tech: Vollautomatisches Spannsystem für Aluräder
Alpine Metal Tech hat ein neu entwickeltes, vollautomatisches Spannsystem für Aluminiumräder im Programm. Es ermöglicht das Spannen von vier Durchmessern und unterschiedlichen Designs auf CNC-Drehmaschinen, ohne dass ein zeitaufwändiges Rüsten erforderlich ist.
