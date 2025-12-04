Vipal Rubber holt erneut Magazin-Award in Brasilien

Bereits Ende November konnte sich Vipal Rubber über einen Runderneuerungs-Award in Portugal freuen. Nun hat der brasilianische Anbieter von Materialien und Maschinen zur Runderneuerung und Reparatur von Reifen erneut den Award „Größte und Beste im Transportwesen“ (Maiores & Melhores do Transporte) in der Kategorie Reifenrunderneuerung und -zubehör vom brasilianischen Magazin Transporte Moderno verliehen bekommen. Vipal Rubber festige damit „seine Position als Maßstab für Innovation, Zuverlässigkeit und industrielle Exzellenz“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Vipal Rubber wird damit bereits zum 21. Mal mit diesem Award im Bereich Reifenrunderneuerung und -zubehör ausgezeichnet.