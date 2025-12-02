https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Fan-Ming-Chairman-und-President-von-Yokohama-Rubber-China-erklaert-die-neue-Pkw-Reifenfabrik-in-China-offiziell-fuer-eroeffnet.jpg 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-02 09:56:592025-12-02 09:56:59Yokohama Rubber weiht verlegte Pkw-Reifenfabrik in Hangzhou ein
Yokohama Rubber weiht verlegte Pkw-Reifenfabrik in Hangzhou ein
Nur rund elf Monate nach dem offiziellen Baubeginn und damit einen Monat vor dem Zeitplan hat Yokohama Rubber am 22. November nun seine neue Reifenfabrik in Hangzhou (Zhejiang-Provinz, China) in Betrieb genommen. In der neuen Fabrik sollen ab dem zweiten Quartal des kommenden Jahres rund neun Millionen Pkw-Reifen jährlich entstehen können und damit drei Millionen mehr als in der zuvor in Hangzhou betriebenen Produktionsstätte. Im Fokus der Fabrik liegt die Versorgung des chinesischen Reifenmarktes. Die bisherige Fabrik – nahe der Innenstadt gelegen – hatte der japanische Reifenhersteller im Rahmen von Umweltmaßnahmen der Stadtregierung schließen bzw. verlegen müssen.
