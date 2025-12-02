KW Automotive feiert 30-jähriges Jubiläum auf der Essen Motor Show

Noch bis 7. Dezember 2025 feiert KW Automotive 30 Jahre KW Gewindefahrwerke auf der Essen Motor Show. Ein neues Standdesign mit Anlehnungen an die ersten KW- Messeauftritte würdigt dieses Jubiläum. Neben den Marken KW Suspension, ST Suspension, BBS, Reiger, Ap Sportfahrwerke, Ascher Racing, TrackTime und RaceRoom steht auch das Unternehmen selbst im Fokus. Es zeigt einen breiten Auszug seiner Entwicklungstätigkeiten für Automobilhersteller und Veredler. „Flankiert wird der Messeauftritt von einer noch bis zum 7. Januar 2026 laufenden Vertriebsaktion, bei der die unverbindliche Preisempfehlung um bis zu 30 Prozent reduziert wird“, heißt es aus Fichtenberg.

