Vredestein will Handelspartner mit neuem Programm konkret und enger an sich binden

Ende 2015 hatte Apollo Vredestein ein europaweit angelegtes Händlerunterstützungsprogramm aufgelegt und sich dafür ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Inner Circle, so der Name des als „sehr lockere Verbindung zwischen dem Handel und uns“ angelegten Programms, wird in Deutschland nun um ein „exklusives Partnerprogramm“ ergänzt bzw. erweitert, wie es dazu aus der Apollo-Vredestein-Zentrale in Vallendar auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG heißt. Die hiesige Vertriebsgesellschaft will ihren Pkw- und OHT-Reifenkunden dabei drei verschiedene Integrationsstufen bieten – und etliche Mehrwerte.

