Yokohama Advan Winter V907 wird Aftermarket-Reifen für E-Klasse von Mercedes-Benz

Im vergangenen Jahr war der Advan Winter V907 der erste neue Winterreifen, der seit 17 Jahren für die globale Flaggschiffmarke Advan von Yokohama Rubber entwickelt wurde. Der V907 kombiniert die Technologien des Sommerreifens Yokohama Advan Sport mit den Technologien, die Yokohama Rubber über viele Jahre bei der Entwicklung von Winterreifen gesammelt hat. Das Ergebnis ist laut Yokohama Rubber ein „Winterreifen, der eine ungewöhnliche Kombination aus hoher Leistung auf Schnee und bei trockenen Bedingungen erreicht“. Mercedes-Benz hat den V907 für zwei Modelle als Aftermarket-Reifen ausgewählt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen