Yokohama Rubber launcht neuen Flaggschiff-Winterreifen Advan V907 über Mercedes-AMG

Yokohama Rubber bleibt seiner Linie treu, Reifen der Advan-Serie zunächst über die Erstausrüstung im europäischen Markt zu platzieren. Was der Hersteller so bereits mit dem Advan Sport V107 vollzog – Erstausrüstung 2020, Ersatzmarkt 2022 – , steht nun augenscheinlich auch beim brandneuen Winterreifen des Herstellers an, dem Advan Winter V907.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen